Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ 117,1 млрд рублей. Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствует отчётность банка.

«В первой половине 2022 года банк зафиксировал разовый убыток в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена, кроме того, валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчётность по РСБУ», — сообщили в банке со ссылкой на главного управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского.

При этом он отметил, что Альфа-банк не только показал прибыль во II полугодии 2022 года, но также демонстрирует уверенный рост в I квартале 2023 года.

Ранее ВТБ объявил о рекордных убытках за 2022 год в размере 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучёта и 613 млрд рублей — по международным.

Как уточняется, почти четверть потерь, или 229 млрд рублей, составили убытки от выбытия дочерних компаний группы.

По итогам 2022 года Банк России также нарастил убыток в 27,4 раза — до 721,7 млрд рублей. Отмечается, что отрицательный финансовый результат сложился в основном за счёт чистых расходов по операциям с ценными бумагами. Это касается и убытка от реализации акций ПАО Банк «ФК Открытие» и от внесения акций АО «МИнБанк» в качестве имущественного взноса в имущество АСВ в общей сумме 382 244 млн рублей.