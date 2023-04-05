В Минфине России спрогнозировали потерю бюджетом 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов

По предварительным данным Минфина России, федеральный бюджет недополучит в апреле 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов.

«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2023 года в размере минус 113,6 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Отклонение фактических доходов от ожидаемого месячного объёма составило по итогам марта 39 млрд рублей.

В Минфине пояснили, что совокупный объём направляемых на продажу иностранной валюты средств составит 74,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бюджет России в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Доходы в отрасли в январе — феврале 2023 года составили 947 мдрд рублей и снизились на 46% г/г.