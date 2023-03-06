Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России в январе — феврале составили 947 млрд рублей

Нефтегазовые доходы бюджета России в январе — феврале 2023 года составили 947 млрд рублей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского Минфина.

«Нефтегазовые доходы составили 947 млрд рублей и снизились на 46% г/г», — сообщило ведомство.

Отмечается, что такой результат связан, в частности, со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объёмов экспорта природного газа.

Третьего марта Министерство финансов России заявило, что российский бюджет в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.