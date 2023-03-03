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Минфин: бюджет России в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов

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Министерство финансов России заявило, что российский бюджет в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.
Минфин: бюджет России в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2023 года в размере минус 132,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам февраля 2023 года составило 12,3 млрд рублей», — говорится в заявлении.

В Минфине отметили, что, таким образом, совокупный объём средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 119,8 млрд рублей.

Ранее первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что российская сторона не планирует продавать нефть любой ценой только ради объёма.

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