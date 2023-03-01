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Минэнерго: Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объёма

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Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что российская сторона не планирует продавать нефть любой ценой только ради объёма.
Минэнерго: Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объёма
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба «Валдай». Таким образом он прокомментировал заявление вице-премьера Александра Новака, который сообщил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

«Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень чётко обозначили президент и Александр Валентинович Новак, — это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объёма», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Госдума ограничила с апреля дисконт Urals к Brent при расчёте нефтяных налогов.

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