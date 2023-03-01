Минэнерго: Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объёма

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что российская сторона не планирует продавать нефть любой ценой только ради объёма.

Об этом он сказал в ходе Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба «Валдай». Таким образом он прокомментировал заявление вице-премьера Александра Новака, который сообщил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

«Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень чётко обозначили президент и Александр Валентинович Новак, — это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объёма», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Госдума ограничила с апреля дисконт Urals к Brent при расчёте нефтяных налогов.