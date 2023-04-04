Аналитик Хромов назвал уход банков в результате ротации естественным процессом
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«В 2022 году мы видели случаи, когда иностранные банки закрывали свои «дочки» в России. Вероятно, этот процесс продолжится», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, российская банковская система продолжит переориентацию на новые направления — страны Азии и другие не западные рынки.
«Все иностранные компании, которые с 2022 года ушли с российского рынка, так или иначе продали часть бизнеса. Другой вопрос, по какой цене им удалось провести сделки», — добавил Хромов.
Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».