Аналитик Хромов назвал уход банков в результате ротации естественным процессом

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Независимый финансовый аналитик Михаил Хромов заявил, что уход банков в результате ротации, решений собственников, слияний и поглощений является естественным процессом.
Аналитик Хромов назвал уход банков в результате ротации естественным процессом
  • Gettyimages.ru
  • © RapidEye

«В 2022 году мы видели случаи, когда иностранные банки закрывали свои «дочки» в России. Вероятно, этот процесс продолжится», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, российская банковская система продолжит переориентацию на новые направления — страны Азии и другие не западные рынки.

«Все иностранные компании, которые с 2022 года ушли с российского рынка, так или иначе продали часть бизнеса. Другой вопрос, по какой цене им удалось провести сделки», — добавил Хромов.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».

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