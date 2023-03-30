Raiffeisen Bank: российские активы могут быть проданы или выведены из состава группы

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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».
Raiffeisen Bank: российские активы могут быть проданы или выведены из состава группы
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«Мы берём на себя обязательства в дальнейшем сокращать деловую активность в России, пока мы продолжаем рассматривать такие потенциальные сделки», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что рыночные условия для бизнеса в России очень сложны.

Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям.

В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что почти 76% зарубежных компаний продолжили работать в России, несмотря на заявления многих организаций об уходе из страны.

Как отметил парламентарий, большинство международных фирм предпочли остаться, поскольку верят в хорошие перспективы российской экономики.

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