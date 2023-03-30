Raiffeisen Bank: российские активы могут быть проданы или выведены из состава группы
- Gettyimages.ru
«Мы берём на себя обязательства в дальнейшем сокращать деловую активность в России, пока мы продолжаем рассматривать такие потенциальные сделки», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что рыночные условия для бизнеса в России очень сложны.
Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям.
В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что почти 76% зарубежных компаний продолжили работать в России, несмотря на заявления многих организаций об уходе из страны.
Как отметил парламентарий, большинство международных фирм предпочли остаться, поскольку верят в хорошие перспективы российской экономики.