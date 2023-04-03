Новак: комитет ОПЕК+ одобрил дополнительное сокращение добычи нефти рядом стран альянса

Вице-премьер Александр Новак заявил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) одобрил дополнительное сокращение добычи нефти рядом стран альянса. По его словам, это важная мера.

«Особо хотел бы отметить, что это дополнительное сокращение, добровольное. Не в рамках ОПЕК+. И это дополнительно к тем мерам, которые были приняты ещё в октябре прошлого года с сокращением на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Европейский союз следит за ситуацией на рынке нефти после решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу.

После решения ряда стран ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 5%.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации с экспортом российской нефти.