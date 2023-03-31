Аналитик Чернов прогнозирует цену на нефть Brent в диапазоне $76—80 за баррель

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT дал прогноз по рынку нефти на ближайшую неделю.

Как отметил специалист, на следующей неделе стоимость нефти марки Brent, вероятнее всего, «продолжит торги в диапазоне $76—80 за баррель».

По его мнению, для преодоления психологического уровня в $80 за баррель необходим «мощный драйвер».

«На следующей неделе таких возможных драйверов может оказаться недостаточно. В пятницу выйдут данные по рынку труда в США, они традиционно оказывают сильное влияние на стоимость доллара и, как следствие, на котировки сырьевых товаров. С понедельника до среды на следующей неделе в Китае пройдёт фестиваль Цинмин, торги на биржах будут закрыты, а выходные дни снизят потребление энергоресурсов, что может оказать дополнительное давление на их стоимость на мировых рынках», — рассказал Чернов.

Он также напомнил, что в среду, 5 апреля, в США опубликуют данные о еженедельных запасах сырой нефти от Минэнерго.

«Аналитики с Уолл-стрит прогнозируют рост запасов на 0,092 млн баррелей после их снижения на 7,489 млн баррелей неделей ранее. Рост запасов также окажет давление на стоимость нефти, но, скорее всего, лишь в краткосрочной перспективе. По нашим прогнозам, преодоление уровня в $80 за баррель Brent на следующей неделе будет маловероятно при отсутствии непредвиденных обстоятельств, поэтому мы видим больше вероятности к торгам в диапазоне $76—80 за баррель Brent»,— заключил аналитик.

Ранее стало известно о том, что главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и глава Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение об увеличении поставок топлива в Индию.