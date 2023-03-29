«Роснефть» и Indian Oil договорились увеличить поставки топлива в Индию
- РИА Новости
«В ходе поездки (Сечина в Индию. — RT)... было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации её сортов», — говорится в сообщении компании.
В рамках переговоров Сечина и его индийского коллеги стороны обсудили перспективу расширения сотрудничества в энергетической отрасли и возможность взаиморасчётов в национальных валютах.
Ранее стало известно, что «Роснефть» нарастила добычу газа до исторического максимума в 74,4 млрд куб. м в 2022 году, это на 15% больше по сравнению с 2021 годом.