«Роснефть» установила рекорд по добыче газа в 2022 году

«Роснефть» нарастила добычу газа до исторического максимума в 74,4 млрд куб. м в 2022 году, это на 15% больше по сравнению с 2021-м.

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

«В 2022 году «Роснефть» открыла семь месторождений и 153 новых залежи нефти и газа... Наиболее значимым событием, по мнению самой «Роснефти», было открытие Мадачагского месторождения на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти 82,3 млн тонн по категории АВ1С1+В2С2. Это открытие стало также крупнейшим в России в 2022 году», — говорится в публикации.

Ранее Илья Каленков, генеральный директор ПАО «Европейская электротехника», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.