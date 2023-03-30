Еврокомиссия: страны ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на нефть из России

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Члены Евросоюза и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
Еврокомиссия: страны ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на нефть из России
  • РИА Новости

«На данный момент нет (необходимого. — RT) большинства (стран. — RT), чтобы изменить потолок цен. Нет большинства и на уровне G7», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что стороны находятся в контакте по этому вопросу.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель до $51,45.

Отмечается, что страны говорят о необходимости установить ограничение на уровне ниже рыночных цен на 5%.

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