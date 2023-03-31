Инвестор Сидоров спрогнозировал рост курса доллара до 80 рублей в апреле

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

По мнению специалиста, рубль однозначно взял курс на ослабление.

«В среднесрочной перспективе в апреле можно ожидать, что доллар вырастет до 80 рублей, евро — до 85—86 рублей за единицу. Налоговый период в России завершён: сейчас компании-импортёры больше закупают валюты, чем продают, основные выплаты, которые обычно поддерживают рубль, начнутся в последнюю декаду месяца», — объяснил Сидоров.

По его мнению, даже растущие котировки нефти вряд ли поддержат курс рубля.

По прогнозу собеседника RT, через три — шесть месяцев доллар будет стоить больше 80—85 рублей, а евро превысит 90 рублей.

Ранее стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года.