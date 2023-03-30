Экономист Разуваев спрогнозировал дальнейшее укрепление юаня как мировой валюты

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Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев выразил мнение, что юань продолжит укреплять свои позиции как мировая валюта.
Экономист Разуваев спрогнозировал дальнейшее укрепление юаня как мировой валюты
  • AFP

«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, юань — это уже не национальная валюта.

«Ещё в 2012 году МВФ признал юань резервной валютой, формально все основания есть», — сказал он.

Разуваев также усомнился, что зона евро сохранится в своём нынешнем виде на фоне всех её проблем.

Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.

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