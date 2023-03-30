Экономист Разуваев спрогнозировал дальнейшее укрепление юаня как мировой валюты
- AFP
«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар», — заявил он в беседе с НСН.
Как считает эксперт, юань — это уже не национальная валюта.
«Ещё в 2012 году МВФ признал юань резервной валютой, формально все основания есть», — сказал он.
Разуваев также усомнился, что зона евро сохранится в своём нынешнем виде на фоне всех её проблем.
Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.