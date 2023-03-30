Экономист Беляев назвал «разовым подскоком» повышение курса евро до 84 рублей

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года.

Специалист назвал «разовым подскоком» ситуацию с подорожанием евро до 84 рублей.

Он напомнил, что курсы доллара и евро идут «в параллели». И по его словам, если бы причиной был какой-то фундаментальный и курсообразующий фактор, то это отразилось бы и на долларе.

«Поскольку это на долларе не отразилось, можно сделать вывод, что это был какой-то специфический момент именно для евро, что в свою очередь означает, что в ближайшие день-два мы увидим коррекцию курса», — считает Беляев.

Он также отметил, что рубль «ползучим образом» снижается по отношению к евро и доллару.

«Курс рубля по отношению к доллару постепенно снижается и теряет по рублю каждый месяц (с начала года. — RT). Я не вижу никаких оснований, чтобы ситуация изменилась в апреле. Рубль потеряет по отношению к доллару и евро ещё в среднем рубль. Значит, мы вправе ожидать, что 84 рубля за евро станет центральным курсом, установленным в апреле», — спрогнозировал экономист.

Естественно, по его словам, с колебаниями, но и с тенденцией в сторону повышения.

«Если всё останется как было, не исключено, что в конце апреля он доползёт и до 85 рублей», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года.