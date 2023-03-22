Аналитик Антонов назвал юань отличной заменой доллару и евро

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что юань — отличная замена доллару и евро.

«Торговые объёмы на Мосбирже в парах с юанем увеличились. Банки стали предлагать вклады в юанях. Консервативный инструмент для неквалифицированных инвесторов — банковский вклад. В юанях обещают доходность до 2,65% годовых», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, спрос на юань продолжит расти.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.