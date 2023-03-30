Оператор «Северного потока» Nord Stream 2 AG заявил об отставке директора Маттиаса Варнига

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Оператор «Северного потока» Nord Stream 2 AG заявил, что Маттиас Варниг завершает работу на посту генерального директора компании.
Оператор «Северного потока» Nord Stream 2 AG заявил об отставке директора Маттиаса Варнига
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что в дальнейшем руководить деятельностью оператора будет управляющий комитет под руководством администратора Transliq AG.

Вместе с этим в компании поблагодарили Варнига за выдающееся «руководство и неоценимый вклад» в работу оператора и пожелали ему успехов в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG согласилась участвовать в операции по подъёму объекта, найденного вблизи трубопровода «Северный поток — 2».

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