ЦБ выразил надежду, что россияне в 2024 году смогут открывать счета в банках по видеосвязи
- РИА Новости
«Надеюсь, что в рамках ЭПР (экспериментального правого режима) видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счёта», — цитирует его РИА Новости.
Ясинский рассказал, что этот вопрос сейчас «плотно обсуждается» с Росфинмониторингом.
Ранее «Сбер» предупредил россиян о схеме аферистов, взламывающих кабинеты онлайн-магазинов.
Кроме того, банк ВТБ рассказал клиентам о новой мошеннической схеме: злоумышленники обзванивают клиентов банка, пострадавших ранее от мошенников, и предлагают им устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.