ЦБ выразил надежду, что россияне в 2024 году смогут открывать счета в банках по видеосвязи

Россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

«Надеюсь, что в рамках ЭПР (экспериментального правого режима) видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счёта», — цитирует его РИА Новости.

Ясинский рассказал, что этот вопрос сейчас «плотно обсуждается» с Росфинмониторингом.

Ранее «Сбер» предупредил россиян о схеме аферистов, взламывающих кабинеты онлайн-магазинов.

Кроме того, банк ВТБ рассказал клиентам о новой мошеннической схеме: злоумышленники обзванивают клиентов банка, пострадавших ранее от мошенников, и предлагают им устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.