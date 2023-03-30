ЦБ России с начала года фиксирует кратный рост числа мошеннических сайтов
- РИА Новости
«По предварительным данным за первый квартал 2023 года количество доменов (мошеннических ресурсов. — RT), направленных ФинЦЕРТ Банка России на блокировку в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее «Сбер» предупредил россиян о схеме аферистов, взламывающих кабинеты онлайн-магазинов.
Также банк ВТБ предупредил клиентов о новой мошеннической схеме.