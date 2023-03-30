Глава МВФ Георгиева призвала признать нечестное распределение благ между народами
Об этом пишет РИА Новости.
«Блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми», — сказано в тексте её выступления на Боаоском Азиатском форуме в КНР.
По словам Георгиевой, глобальные цепочки поставок должны быть более диверсифицированными и защищёнными.
7 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин призвал международных доноров не сокращать объёмы помощи наименее развитым странам.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в беднейшие страны поступило около 3% поставок в рамках зерновой сделки.