Глава МВФ Георгиева призвала признать нечестное распределение благ между народами

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобализация мировой экономики приводит к несправедливому распределению благ между народами.

Об этом пишет РИА Новости.

«Блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми», — сказано в тексте её выступления на Боаоском Азиатском форуме в КНР.

По словам Георгиевой, глобальные цепочки поставок должны быть более диверсифицированными и защищёнными.

7 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин призвал международных доноров не сокращать объёмы помощи наименее развитым странам.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в беднейшие страны поступило около 3% поставок в рамках зерновой сделки.