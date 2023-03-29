Кабмин России предложил ввести в оборот новый тип ценных бумаг

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Первый российский вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России предлагает ввести в оборот новый тип ценных бумаг — многоголосые акции.
Кабмин России предложил ввести в оборот новый тип ценных бумаг
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, Белоусов сказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по экономическим вопросам.

«Предлагается ввести специальный тип ценных бумаг, так называемые многоголосые акции», — отметил он.

Как уточнил Белоусов, новый тип ценных бумаг является акциями, у владельцев которых будет право иметь несколько голосов на собрании акционеров.

Ранее ЦБ определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, учитывающихся на их клиентских счетах в других странах.

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