Новак: Россия в 2023 году продолжит работу над механизмами поставок энергоресурсов

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Россия в 2023 году продолжит работу над созданием механизмов и инструментов, обеспечивающих поставки энергоресурсов на новые рынки.
Новак: Россия в 2023 году продолжит работу над механизмами поставок энергоресурсов
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Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Важно в этом году сохранить темпы создания механизмов и инструментов, которые бы позволили нам надёжно поставлять соответствующую продукцию на новые рынки», — цитирует его РИА Новости.

Новак уточнил, что речь идёт о логистических цепочках, продолжении формирования танкерного флота, создании инструментов платежей.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами и регионами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.

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