Слияние швейцарских банков UBS и Credit Suisse завершится к концу года

Швейцарский банк Credit Suisse ожидает, что его слияние с UBS завершится к концу текущего года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо CS, которое было разослано клиентам банка.

«Ожидается, что слияние будет завершено к концу 2023 года», — говорится в письме.

Отмечается, что в результате слияния два глобальных банка будут объединены «со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга».

19 марта швейцарский банк UBS сообщил о приобретении Credit Suisse, который оказался в кризисной ситуации, за 3 млрд швейцарских франков ($3,2 млрд).

Поддержку в решении этого вопроса оказали правительство Швейцарии, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Национальный банк Швейцарии.