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Райффайзенбанк с 3 апреля изменит условия валютных переводов для частных клиентов

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Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность переводов в долларах для некоторых частных клиентов, а также повысит для физлиц минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки.
Райффайзенбанк с 3 апреля изменит условия валютных переводов для частных клиентов
  • РИА Новости

«Меры необходимы, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей. В постоянно меняющихся условиях мы стремимся обеспечивать безопасный сервис для своих клиентов», — пояснили ТАСС в пресс-службе Райффайзенбанка.

Отмечается, что исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключёнными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Как уточняется, переводы в других валютах по-прежнему доступны всем клиентам с учётом установленных лимитов.

Райффайзенбанк с 6 марта повысил минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте для физлиц. Отмечается, что для переводов в «Райффайзен-онлайн» минимальная сумма для каждой операции составит $10 тыс. или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода.

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