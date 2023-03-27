Узнать больше

First Citizens Bank покупает Silicon Valley Bank

Короткая ссылка
В США заявили, что банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company покупает все вклады и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).
First Citizens Bank покупает Silicon Valley Bank
  • AP
  • © Jeff Chiu

«Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank, National Association, автоматически станут вкладчиками First Citizens Bank & Trust Company», — говорится в сообщении Федеральной корпорации страхования вкладов.

По состоянию на 10 марта 2023 года общая сумма активов Silicon Valley Bridge Bank составляла около $167 млрд, общая сумма депозитов составляла около $119 млрд.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.

Как сообщалось, после краха Silicon Valley Bank американские вкладчики сняли с банковских счетов около $100 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить