First Citizens Bank покупает Silicon Valley Bank

В США заявили, что банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company покупает все вклады и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).

«Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank, National Association, автоматически станут вкладчиками First Citizens Bank & Trust Company», — говорится в сообщении Федеральной корпорации страхования вкладов.

По состоянию на 10 марта 2023 года общая сумма активов Silicon Valley Bridge Bank составляла около $167 млрд, общая сумма депозитов составляла около $119 млрд.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.

Как сообщалось, после краха Silicon Valley Bank американские вкладчики сняли с банковских счетов около $100 млрд.