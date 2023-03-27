First Citizens Bank покупает Silicon Valley Bank
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«Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank, National Association, автоматически станут вкладчиками First Citizens Bank & Trust Company», — говорится в сообщении Федеральной корпорации страхования вкладов.
По состоянию на 10 марта 2023 года общая сумма активов Silicon Valley Bridge Bank составляла около $167 млрд, общая сумма депозитов составляла около $119 млрд.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.
Как сообщалось, после краха Silicon Valley Bank американские вкладчики сняли с банковских счетов около $100 млрд.