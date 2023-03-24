Глава Минфина США заявила, что России и КНР будет трудно создать альтернативу доллару
Об этом, как пишет РИА Новости, Йеллен сказала в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США.
По её словам, Москва и Пекин будут пытаться создать мировую систему, которая не предполагала бы использование доллара.
«Но сделать это чрезвычайно сложно», — подчеркнула Йеллен.
Вместе с тем ранее она выразила уверенность, что возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте.