Глава Минфина США заявила, что России и КНР будет трудно создать альтернативу доллару

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен утверждает, что Россия и Китай столкнутся с большими трудностями при создании альтернативы доллару.

Об этом, как пишет РИА Новости, Йеллен сказала в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США.

По её словам, Москва и Пекин будут пытаться создать мировую систему, которая не предполагала бы использование доллара.

«Но сделать это чрезвычайно сложно», — подчеркнула Йеллен.

Вместе с тем ранее она выразила уверенность, что возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте.