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Экономист Адамидов прокомментировал ситуацию в банковской системе США

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Независимый эксперт по вопросам экономики Дмитрий Адамидов высказался о ситуации в банковской системе США.
Экономист Адамидов прокомментировал ситуацию в банковской системе США
  • AP
  • © Ted Shaffrey

«Обычно США решают проблему разорения банков выпуском долларов, направленных на их финансирование. Но сейчас возник вопрос, кому отдавать деньги. Регулятор хочет передать их обанкротившимся банкам, чтобы те купили гособлигации США и средства вернулись в руки ФРС. Для регулятора это идеальный вариант», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, банки, со своей стороны, хотят получить деньги и направить их на что-то другое.

«Другой вопрос, что основная проблема США — постоянно растущий госдолг. Решить вопрос с ним даже не пытаются», — отметил Адамидов.

Как считает эксперт, для выхода из кризиса Соединённым Штатам нужно реформировать весь финансовый рынок и финансовую сферу.

Ранее сообщалось, что объём экстренных заимствований американских банков у ФРС США за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.

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