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Медведев: за диверсию на «Северных потоках» платят жители ЕС, а не «причинитель вреда»

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За диверсию на «Северных потоках» платят жители Евросоюза, а не причинитель вреда.
Медведев: за диверсию на «Северных потоках» платят жители ЕС, а не «причинитель вреда»
  • РИА Новости

Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Естественно, должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова: или страна, или группа лиц, или ещё кто-то», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Медведев отметил, что в реальности за диверсию платит население Евросоюза.

«Они уже получили дорогие счета за свет, за газ, дорогие огурцы, дорогие помидоры, закрытие целого ряда производств, нерентабельную химию и так далее», — пояснил Медведев.

21 марта Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на трубопроводах.

Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о причастности Белого дома к диверсии на «Северных потоках», заявил, что президенту США Джо Байдену не хватит мужества и честности признать, что его администрация и он сам причастны к подрыву.

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