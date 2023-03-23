Медведев: за диверсию на «Северных потоках» платят жители ЕС, а не «причинитель вреда»
- РИА Новости
Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Естественно, должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова: или страна, или группа лиц, или ещё кто-то», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев отметил, что в реальности за диверсию платит население Евросоюза.
«Они уже получили дорогие счета за свет, за газ, дорогие огурцы, дорогие помидоры, закрытие целого ряда производств, нерентабельную химию и так далее», — пояснил Медведев.
21 марта Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на трубопроводах.
Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о причастности Белого дома к диверсии на «Северных потоках», заявил, что президенту США Джо Байдену не хватит мужества и честности признать, что его администрация и он сам причастны к подрыву.