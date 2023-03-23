Forbes: российская банковская система оказалась устойчивее западной благодаря действиям ЦБ

Банковская система России оказалась устойчивее западной благодаря грамотным действиям Центробанка. Такое мнение в статье для Forbes выразил колумнист Кеннет Рапоза.

«Российского банковского кризиса не произошло — в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии», — говорится в публикации.

Рапоза также указал на укрепление рубля.

Одной из причин устойчивости банковской системы обозреватель обозначил длительную эффективную работу ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной.

Ранее сообщалось, что объём экстренных заимствований американских банков у ФРС США за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.