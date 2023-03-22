Экономист Гинько назвал «последним всплеском спроса» рост курса евро до 83 рублей

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 21 апреля 2022 года.

Специалист назвал подобный скачок «последним всплеском роста спроса» на евро.

«Это не тренд, а, наоборот, его окончание. Эпоха доллара и евро уходит. Хочу отметить, что евро — крайне высокорискованная валюта. Любые транзакции в евро могут быть заблокированы по решению ЕС и США», — рассказал Гинько.

По его мнению, спрос на евро как со стороны физических, так и юридических лиц будет иметь тенденцию к снижению.

Во-первых, как отметил аналитик, очевиден тренд на развитие туризма в страны с другой валютой.

Сейчас, например, после ковидных ограничений открывается Китай, и турпоток туда может вырасти в десятки раз, добавил Гинько.

«Во-вторых, мы всё меньше закупаем товаров из ЕС. Мы стали больше закупать продукции в других странах, и у нас очень мощно развивается собственное производство. В ближайшие годы будет увеличено производство того, что мы раньше импортировали», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 21 апреля 2022 года, следует из данных торговой площадки.