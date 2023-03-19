FT: швейцарский банк UBS обсуждает поглощение Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS ведёт обсуждение возможности поглощения второй по размеру кредитной организации в стране Credit Suisse.

По данным источников Financial Times, переговоры организовал Национальный банк Швейцарии (НБШ) и финансовый регулятор FINMA. Отмечается, что речь идёт как о полном, так и о частичном поглощении.

В издании напомнили, что ранее Credit Suisse получил кредит в размере около $53,7 млрд, но это не спасло акции банка от падения. К завершению торгов капитализация банка упала до $8 млрд против $56,6 млрд у UBS.

Один из собеседников Financial Times отметил, что в FINMA проинформировали США и Великобританию о том, что слияние банков было изначальным планом.

Переговоры представителей банковской сферы назначены на выходные.

Ранее аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, заявил, что, по его мнению, следует ожидать банкротства Credit Suisse.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация на западных финрынках увеличивает риски рецессии.