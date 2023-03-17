Москва заключила офсетный контракт на поставку лекарств по 20 наименованиям

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти столицы заключили офсетный контракт на поставку лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заключённый договор о сотрудничестве на подобных условиях стал седьмым в столице. Соглашение подписали с компанией «Велфарм-М». Согласно договору, компания инвестирует в производство не менее 300 млн рублей.

«Первые поставки препаратов в медицинские учреждения Москвы начнутся в 2025 году. В целом город в течение пяти лет закупит у предприятия продукцию почти на 2,9 млрд рублей», — приводятся в материале слова Ефимова.

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