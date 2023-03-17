Москва заключила офсетный контракт на поставку лекарств по 20 наименованиям
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Заключённый договор о сотрудничестве на подобных условиях стал седьмым в столице. Соглашение подписали с компанией «Велфарм-М». Согласно договору, компания инвестирует в производство не менее 300 млн рублей.
«Первые поставки препаратов в медицинские учреждения Москвы начнутся в 2025 году. В целом город в течение пяти лет закупит у предприятия продукцию почти на 2,9 млрд рублей», — приводятся в материале слова Ефимова.
Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.