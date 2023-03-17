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Посол Чепик: Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе

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Россия и Республика Конго планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов.
Посол Чепик: Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе
  • РИА Новости

Об этом сообщил российский посол в Республике Конго Георгий Чепик.

«Предполагается, что это соглашение будет подписано до саммита Россия — Африка и, вероятно, будет создано совместное предприятие, которое уже займётся практическими вопросами», — цитирует его РИА Новости.

Чепик отметил, что трубопровод будет построен между африканскими городами Пуэнт-Нуаром и Браззавилем.

13 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров, делегации из Соединённых Штатов, Канады и ЕС в преддверии второго саммита Россия — Африка «осаждают» африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Россией.

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