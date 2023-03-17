Посол Чепик: Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе
- РИА Новости
Об этом сообщил российский посол в Республике Конго Георгий Чепик.
«Предполагается, что это соглашение будет подписано до саммита Россия — Африка и, вероятно, будет создано совместное предприятие, которое уже займётся практическими вопросами», — цитирует его РИА Новости.
Чепик отметил, что трубопровод будет построен между африканскими городами Пуэнт-Нуаром и Браззавилем.
13 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран.
Как заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров, делегации из Соединённых Штатов, Канады и ЕС в преддверии второго саммита Россия — Африка «осаждают» африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Россией.