Аналитик Мильчакова объяснила слова Путина о новой модели развития экономики России
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- © Sergey Ilyin/Kremlin Pool
«Экономическая модель, по которой Россия шла после 90-х годов XX века, может быть кратко охарактеризована как: «Нефть и газ в обмен на потребительские товары, машины и оборудование». То есть Россия экспортировала углеводороды на Запад, а на полученные нефтедоллары приобреталось подавляющее большинство продукции машиностроения и потребительские товары», — объяснила она.
По словам Мильчаковой, до 2018 года Россия увеличила экспорт своего сырья за рубеж втрое, а импорт увеличила в семь раз.
«Несмотря на положительное сальдо торгового баланса, Россия была очень сильно зависима от импорта. С 2014 года, когда из-за первых санкций против российского бизнеса Россия ввела продовольственное эмбарго для ряда товаров из ЕС, Великобритании и США, начался постепенный отход от указанной выше экономической модели, но всё ещё недостаточный», — сказала она.
Аналитик подчеркнула, что с 2022 года, после ухода из России ряда иностранных брендов, у российской обрабатывающей промышленности «есть шанс полностью «перезапуститься» и занимать на внутреннем рынке те ниши, которые покинули иностранные конкуренты».
«Россия перенаправляет свои экспортные потоки с западного направления на восточное, и это однозначно можно оценить как стратегический плюс, так как к 2030 году Китай и Индия вместе будут обеспечивать не менее четверти мирового спроса на нефть. Курс выбран верный», — заключила она.
Ранее Путин заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели.
14 марта Путин в ходе встречи с работниками авиазавода в Улан-Удэ отметил, что Россия кратно увеличила свой экономический суверенитет, несмотря на ожидания противника.