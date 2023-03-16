Аналитик Мильчакова объяснила слова Путина о новой модели развития экономики России

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что российская экономика начинает развиваться по новой модели.

«Экономическая модель, по которой Россия шла после 90-х годов XX века, может быть кратко охарактеризована как: «Нефть и газ в обмен на потребительские товары, машины и оборудование». То есть Россия экспортировала углеводороды на Запад, а на полученные нефтедоллары приобреталось подавляющее большинство продукции машиностроения и потребительские товары», — объяснила она.

По словам Мильчаковой, до 2018 года Россия увеличила экспорт своего сырья за рубеж втрое, а импорт увеличила в семь раз.

«Несмотря на положительное сальдо торгового баланса, Россия была очень сильно зависима от импорта. С 2014 года, когда из-за первых санкций против российского бизнеса Россия ввела продовольственное эмбарго для ряда товаров из ЕС, Великобритании и США, начался постепенный отход от указанной выше экономической модели, но всё ещё недостаточный», — сказала она.

Аналитик подчеркнула, что с 2022 года, после ухода из России ряда иностранных брендов, у российской обрабатывающей промышленности «есть шанс полностью «перезапуститься» и занимать на внутреннем рынке те ниши, которые покинули иностранные конкуренты».

«Россия перенаправляет свои экспортные потоки с западного направления на восточное, и это однозначно можно оценить как стратегический плюс, так как к 2030 году Китай и Индия вместе будут обеспечивать не менее четверти мирового спроса на нефть. Курс выбран верный», — заключила она.

Ранее Путин заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели.

14 марта Путин в ходе встречи с работниками авиазавода в Улан-Удэ отметил, что Россия кратно увеличила свой экономический суверенитет, несмотря на ожидания противника.