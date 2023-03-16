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МИД Турции: Анкара выступает за увеличение поставок газа из Каспийского региона

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Турция выступает за увеличение поставок газа из Каспийского региона на международный рынок. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
МИД Турции: Анкара выступает за увеличение поставок газа из Каспийского региона
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

«Мы должны расширить сотрудничество в рамках (проекта. — RT) Трансанатолийского газопровода, чтобы транспортировать дополнительные объёмы природного газа из Каспийского региона на международный рынок», — цитирует его ТАСС.

Чавушоглу подчеркнул, что вес Турции «в глобальном энергетическом уравнении» растёт. 

Ранее директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки.

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