МИД Турции: Анкара выступает за увеличение поставок газа из Каспийского региона
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«Мы должны расширить сотрудничество в рамках (проекта. — RT) Трансанатолийского газопровода, чтобы транспортировать дополнительные объёмы природного газа из Каспийского региона на международный рынок», — цитирует его ТАСС.
Чавушоглу подчеркнул, что вес Турции «в глобальном энергетическом уравнении» растёт.
Ранее директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки.