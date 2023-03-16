МИД Турции: Анкара выступает за увеличение поставок газа из Каспийского региона

Турция выступает за увеличение поставок газа из Каспийского региона на международный рынок. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

AP

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«Мы должны расширить сотрудничество в рамках (проекта. — RT) Трансанатолийского газопровода, чтобы транспортировать дополнительные объёмы природного газа из Каспийского региона на международный рынок», — цитирует его ТАСС. Чавушоглу подчеркнул, что вес Турции «в глобальном энергетическом уравнении» растёт. Ранее директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки.