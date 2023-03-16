В Тюменской области овощи и фрукты подорожали почти на 20%

По данным Тюменьстата, цены на овощи и фрукты в Тюменской области выросли с декабря 2022 года почти на 20%.

Об этом информирует URA.RU.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрём 2022 года более всего подорожали плодоовощная продукция (на 19,5%), рыба и морепродукты (на 2,5%), масло сливочное (на 2,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,6%)», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что мясо и птица подешевели на 1,9%, при этом продукты из них подорожали на 3,8%.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.