ФТС в январе — феврале перечислила в бюджет России 782,1 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе — феврале перечислила в бюджет страны 782,1 млрд рублей, сообщило ведомство.

«За два месяца 2023 года сумма доходов федерального бюджета, которые администрируют таможенные органы, составила 782,1 млрд рублей», — говорится в заявлении пресс-службы ФТС.

13 марта Федеральная таможенная служба частично возобновила публикацию данных таможенной статистики внешней торговли.

21 апреля 2022 года служба временно прекратила публикацию данных на фоне введения санкций странами Запада.

Глава ведомства Владимир Булавин отмечал, что это делается во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок.