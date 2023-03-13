Economic Times: банкротство банка SVB затронет не менее 60 индийских стартапов

Банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) затронет не менее 60 стартапов из Индии.

Об этом сообщает Economic Times.

«По меньшей мере 40 индийских стартапов имеют депозиты в SVB на сумму от 250 тыс. до $1 млн, более 20 из них имеют депозиты на сумму более $1 млн», — говорится в статье со ссылкой на источники.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти Соединённых Штатов не будут спасать обанкротившийся ранее банк Silicon Valley Bank (SVB), но намерены помочь вкладчикам финансовой организации.