Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара в диапазоне 74—77 рублей на следующей неделе

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по курсам валют на предстоящую неделю.

«Всё будет зависеть от геополитических событий, а также от динамики пополнения доходной части бюджета России. Сегодня Минфин должен обнародовать данные об объёме нефтегазовых доходов и о планах по продаже валюты в течение марта 2023 года. Пока ожидания основываются на том, что дефицит бюджета после рекордов января будет сокращаться», — рассказал Сидоров.

Как отметил инвестор, вероятнее всего, курс доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 74—77 рублей, евро — на уровне 79—82 рублей за единицу.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов дал прогноз по курсу рубля в марте.