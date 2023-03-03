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Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара в диапазоне 74—77 рублей на следующей неделе

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Ангелина Шурпина
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по курсам валют на предстоящую неделю.
Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара в диапазоне 74—77 рублей на следующей неделе
  • РИА Новости

«Всё будет зависеть от геополитических событий, а также от динамики пополнения доходной части бюджета России. Сегодня Минфин должен обнародовать данные об объёме нефтегазовых доходов и о планах по продаже валюты в течение марта 2023 года. Пока ожидания основываются на том, что дефицит бюджета после рекордов января будет сокращаться», — рассказал Сидоров.

Как отметил инвестор, вероятнее всего, курс доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 74—77 рублей, евро — на уровне 79—82 рублей за единицу.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов дал прогноз по курсу рубля в марте.

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