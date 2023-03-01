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Аналитик Васильев спрогнозировал динамику курса рубля в марте

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, что в марте российская валюта будет торговаться в диапазоне 71—78 рублей к доллару, 75—83 рубля к евро и 10,2—11,2 рубля к юаню.
Аналитик Васильев спрогнозировал динамику курса рубля в марте
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В беседе с «Российской газетой» он отметил, что движение к укреплению возможно, так как март исторически является одним из наиболее благоприятных месяцев года для рубля.

По словам Васильева, приток валюты от экспорта остаётся повышенным благодаря высоким ценам на энергоносители на фоне завершения зимнего отопительного сезона.

Эксперт не исключил, что поддержку рублю окажет и заседание ЦБ по ключевой ставке 17 марта.

«Полагаем, что ЦБ или повысит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75%, или даст сигнал о готовности повысить ставку на ближайших заседаниях. Вероятный рост рублёвых ставок по депозитам и облигациям повысит привлекательность рублёвых сбережений», — пояснил он.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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