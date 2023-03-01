Узнать больше

Аналитик Антонов рассказал о перспективах курса рубля в марте

Короткая ссылка
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов дал прогноз по курсу рубля в марте.
Аналитик Антонов рассказал о перспективах курса рубля в марте
  • РИА Новости

«Усиление санкционного давления и сокращение объёма поступающей валютной выручки увеличивают дефицит бюджета. Из-за отсутствия позитивных факторов для укрепления на горизонте просматриваются новые целевые уровни 80 рублей за доллар, 86 рублей за евро, юань — 11,55 рубля», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Антонова, до середины марта он не ожидает роста котировок выше 82 рублей за доллар.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить