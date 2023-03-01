Аналитик Антонов рассказал о перспективах курса рубля в марте

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов дал прогноз по курсу рубля в марте.

«Усиление санкционного давления и сокращение объёма поступающей валютной выручки увеличивают дефицит бюджета. Из-за отсутствия позитивных факторов для укрепления на горизонте просматриваются новые целевые уровни 80 рублей за доллар, 86 рублей за евро, юань — 11,55 рубля», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Антонова, до середины марта он не ожидает роста котировок выше 82 рублей за доллар.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.