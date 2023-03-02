В ЦБ дали прогноз по росту объёмов ипотеки в России в 2023 году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала прогноз по росту объёмов ипотеки в России в 2023 году.

Соответствующее заявление она сделала на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.

«По итогам этого года мы ждём роста ипотеки на уровне 15%. Но главное — будем следить за качеством ипотеки. Темпы роста любой ценой здесь недопустимы», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ с 2023 года введёт меры по ограничению рисков ипотеки от застройщиков.

Центробанк также предложил ограничить рискованные практики ипотечного кредитования.