РБК: AmRest продаст 215 ресторанов KFC компании «Смарт Сервис» вместо «Альмира»

Компания AmRest намерена выручить не менее €100 млн от продажи более 200 ресторанов KFC в России, которыми она владеет по франшизе.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что AmRest приняла решение о смене покупателя ресторанов с ООО «Альмира» на «Смарт Сервис», которому переходит право на франшизу KFC в России и 70 собственных ресторанов американской Yum! Brands.

В заявлении компании говорится, что согласно условиям договора купли-продажи AmRest рассчитывает получить от продажи бизнеса не менее €100 млн.

7 декабря стало известно, что AmRest договорилась о продаже «Альмире» доли в сети ресторанов KFC в России.

21 февраля Федеральная антимонопольная служба России заявила, что согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира».

В ведомстве отметили, что всего на территории России по состоянию на июнь 2022 года по системе франчайзинга действовало 1058 партнёрских ресторанов быстрого питания KFC.