РБК: AmRest продаст 215 ресторанов KFC компании «Смарт Сервис» вместо «Альмира»
- globallookpress.com
- © Vlad Karkov/Keystone Press Agency
Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что AmRest приняла решение о смене покупателя ресторанов с ООО «Альмира» на «Смарт Сервис», которому переходит право на франшизу KFC в России и 70 собственных ресторанов американской Yum! Brands.
В заявлении компании говорится, что согласно условиям договора купли-продажи AmRest рассчитывает получить от продажи бизнеса не менее €100 млн.
7 декабря стало известно, что AmRest договорилась о продаже «Альмире» доли в сети ресторанов KFC в России.
21 февраля Федеральная антимонопольная служба России заявила, что согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира».
В ведомстве отметили, что всего на территории России по состоянию на июнь 2022 года по системе франчайзинга действовало 1058 партнёрских ресторанов быстрого питания KFC.