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Силуанов высказался о планах по федеральному бюджету

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что планы по дефициту федерального бюджета в 2% ВВП сохраняются, несмотря на инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.
Силуанов высказался о планах по федеральному бюджету
  • РИА Новости

Таким образом он ответил на вопрос, вырастет ли дефицит бюджета в текущем году из-за финансирования озвученных в послании мер.

«У нас по плану дефицит 2%, и мы будем делать всё необходимое, чтобы обеспечить стабильность финансов. Президент об этом говорил — о том, что макроэкономическую стабильность нужно всегда очень чётко соблюдать», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что бюджетный дефицит — один из инструментов такой стабильности.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. Он отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.

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