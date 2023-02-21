Силуанов высказался о планах по федеральному бюджету

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что планы по дефициту федерального бюджета в 2% ВВП сохраняются, несмотря на инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Таким образом он ответил на вопрос, вырастет ли дефицит бюджета в текущем году из-за финансирования озвученных в послании мер.

«У нас по плану дефицит 2%, и мы будем делать всё необходимое, чтобы обеспечить стабильность финансов. Президент об этом говорил — о том, что макроэкономическую стабильность нужно всегда очень чётко соблюдать», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что бюджетный дефицит — один из инструментов такой стабильности.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. Он отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.