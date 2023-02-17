Цены на газ в Европе опустились ниже $550 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже $550 за 1 тыс. куб. м впервые с 26 августа 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
- РИА Новости
Цены на топливо снижаются более чем на 5%, передаёт РИА Новости.
Ранее директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что спрос на российские энергоносители в Европе остаётся высоким.
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