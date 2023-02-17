Цены на газ в Европе опустились ниже $550 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже $550 за 1 тыс. куб. м впервые с 26 августа 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

РИА Новости