Подмосковные компании заключили экспортные контракты с Белоруссией на $15,2 млн в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«При поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области наши компании заключили с белорусскими партнёрами 55 контрактов», — сказала Зиновьева.
Подмосковные предприниматели также принимали участие в международных выставках в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия заключили соглашения почти на 1 млрд рублей.