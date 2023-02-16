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Подмосковные компании заключили экспортные контракты с Белоруссией на $15,2 млн в 2022 году

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Представители малого и среднего бизнеса Московской области заключили с Белоруссией экспортные контракты на $15,2 млн в 2022 году, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Подмосковные компании заключили экспортные контракты с Белоруссией на $15,2 млн в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает телеканал «360».

«При поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области наши компании заключили с белорусскими партнёрами 55 контрактов», — сказала Зиновьева.

Подмосковные предприниматели также принимали участие в международных выставках в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия заключили соглашения почти на 1 млрд рублей.

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