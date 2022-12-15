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Путин сообщил, что предложит новые решения в экономике с учётом изменений в мире

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Президент России Владимир Путин сообщил, что предложит новые решения в экономике с учётом тектонических изменений в мире.
Путин сообщил, что предложит новые решения в экономике с учётом изменений в мире
  • kremlin.ru

Об этом он заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. RT ведёт трансляцию.

«Считаю необходимым обозначить ряд важнейших задач государственной политики на будущий 2023 год, предложить новые решения, которые позволят нам более уверенно развиваться и в том числе ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом, с учётом тех серьёзных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает весь мир», — отметил Путин.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона давно адаптировалась к существованию в условиях санкций.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.

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