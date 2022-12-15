«Газпром»: 14 декабря был обновлён рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» 14 декабря обновил рекорд суточных поставок газа в Китай, сообщили в компании.

«14 декабря «Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,5%.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что за первые десять месяцев 2022 года поставки газа из России в Китай увеличились на 173% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.