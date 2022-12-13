Сийярто обсудил с Новаком возможность изменений в контрактах по газу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил по телефону с вице-премьером России Александром Новаком возможность изменений в контрактах по газу.

Как отметил Сийярто, правительство Венгрии не исключает, что ему придётся внести изменения в долгосрочные контракты на закупку российского газа из-за возможного введения в Евросоюзе потолка цен на этот вид топлива.

По словам министра, Новак подтвердил, что «если из-за потолка цен на газ возникнет необходимость изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», пишет ТАСС.

Ранее Сийярто заявил, что министры энергетики ЕС не договорились в Брюсселе о предельной цене на газ.

Эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.