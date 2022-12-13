ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2022 год

ОПЕК незначительно повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2022 год на 26 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт ведомства, прогноз был повышен до 10,96 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что таким образом в целом за 2022 год показатель вырастет на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом.

Как поясняет организация, пересмотр связан в основном с более высокой добычей в России в октябре и, по предварительным данным, в ноябре.

Ранее генеральный директор «Инвестиционной компании Диалот», председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов рассказал, что огромного негативного влияния введение потолка цен на нефть на Россию не окажет.