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ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2022 год

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ОПЕК незначительно повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2022 год на 26 тыс. баррелей в сутки.
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2022 год
  • AP
  • © Lisa Leutner

Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт ведомства, прогноз был повышен до 10,96 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что таким образом в целом за 2022 год показатель вырастет на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом.

Как поясняет организация, пересмотр связан в основном с более высокой добычей в России в октябре и, по предварительным данным, в ноябре.

Ранее генеральный директор «Инвестиционной компании Диалот», председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов рассказал, что огромного негативного влияния введение потолка цен на нефть на Россию не окажет.

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